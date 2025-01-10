У электронных доверенностей обновился формат

Доверенности, которые были оформлены по ранним форматам, будут по-прежнему действовать.

ФНС выпустила приказ от 16.10.2024 №ЕД-7-26/858@ с обновленными форматами электронной доверенности, которая подтверждает полномочия представителя налогоплательщика. Также обновилось заявление об отзыве такой доверенности.

Новые форматы будут принимать по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с 10 января 2025 года.

«Электронные доверенности, оформленные по форматам ранних версий (5.01 и 5.02) и представленные в налоговые органы, не прекращают свое действие в связи со сменой версии формата доверенности», — сказано на сайте ФНС.

Изменения связаны с тем, что физлица, которые не являются ИП, могут указывать в декларациях вместо ИНН номер записи единого федерального информационного регистра, где содержатся сведения о населении РФ.