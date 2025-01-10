Минпромторг просят прокомментировать «подрыв репутации маркетплейсов как бизнес-модели»

Заявлено, что в адрес ФОСТ поступают многочисленные запросы от продавцов и владельцев ПВЗ, которые выражают обеспокоенность в связи с серией публикаций в СМИ, которые фактически подрывают репутацию маркетплейсов как бизнес-модели.
«В статьях утверждается, что цифровые платформы наносят непоправимый ущерб традиционному ретейлу. Предприниматели не могут не волноваться, поскольку опасаются возможного ужесточения регулирования деятельности маркетплейсов. Для многих продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов сотрудничество с маркетплейсами — это единственный источник дохода. Кроме того, они несут ответственность за благополучие своих сотрудников», — объясняет ФОСТ.
ФОСТ обратилось к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой дать официальную позицию и обещает опубликовать официальный ответ, как только получит его.
Кроме того, ФОСТ готово выступить организатором публичного диалога между офлайн-ретейлом и цифровой торговлей с участием Минпромторга.
Ранее мы писали, что ФОСТ предложило ужесточить условия возврата новогодних товаров.
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