Минпромторг просят прокомментировать «подрыв репутации маркетплейсов как бизнес-модели»

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) обратилось к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой дать официальную позицию «по искусственно нагнетаемому конфликту между розничной торговлей и цифровыми платформами».

Заявлено, что в адрес ФОСТ поступают многочисленные запросы от продавцов и владельцев ПВЗ, которые выражают обеспокоенность в связи с серией публикаций в СМИ, которые фактически подрывают репутацию маркетплейсов как бизнес-модели.

«В статьях утверждается, что цифровые платформы наносят непоправимый ущерб традиционному ретейлу. Предприниматели не могут не волноваться, поскольку опасаются возможного ужесточения регулирования деятельности маркетплейсов. Для многих продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов сотрудничество с маркетплейсами — это единственный источник дохода. Кроме того, они несут ответственность за благополучие своих сотрудников», — объясняет ФОСТ.

ФОСТ обратилось к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой дать официальную позицию и обещает опубликовать официальный ответ, как только получит его.

Кроме того, ФОСТ готово выступить организатором публичного диалога между офлайн-ретейлом и цифровой торговлей с участием Минпромторга.

Ранее мы писали, что ФОСТ предложило ужесточить условия возврата новогодних товаров.