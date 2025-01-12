Кто вернулся из-за границы в 2024 году: успейте подать уведомление до 3 марта 2025 года

До 03 марта 2025 года надо подать уведомление об участии в иностранных организациях тем людям, которые жили долго за рубежом и вернулись в 2024 году в Россию.

Это актуально, если вы долго жили за рубежом, создали там компанию, вернулись в 2024 году в Россию и стали налоговым резидентом по итогам 2024 года.

К примеру, те, кто создал в 2022 или 2023 году иностранную компанию и не был налоговым резидентом РФ на дату создания иностранной компании, но снова стал налоговым резидентом РФ по итогам 2024 года, должны уведомить о возникновении у них участия в иностранной компании до 03 марта 2025 года.

Обычно дедлайн - 1 марта, но в этом году это выходной и дедлайн переносится на ближайший рабочий день.

По общему правилу, уведомление об участии в иностранных организациях надо подать в течение трех месяцев с даты возникновения участия в иностранной организации.

Например, если человек зарегистрировал иностранную компанию 05 января 2025 года, то с 06 января начинает идти трехмесячный срок для подачи уведомления. Выходит, что до 06 апреля 2025 года человеку надо подать уведомление о возникновении у меня участия в иностранной компании. Такое уведомление подается, если одновременно выполняются два условия:

На дату регистрации иностранной компании человек признается налоговым резидентом РФ. В нашем примере это значит, что за период с 05 января 2024 года по 05 января 2025 года человек провел больше 183 дня или больше в России.

Доля участия человека в такой иностранной организации больше 10 процентов.

Но если человек не был налоговым резидентом РФ в момент возникновения участия, но стал налоговым резидентом РФ по итогам следующего года, то уведомление подается до 01 марта года, следующего за таким календарным годом. Это уведомление подается физическим лицом при наличии у него на 31 декабря календарного года, по итогам которого такое физическое лицо признается налоговым резидентом РФ, доли участия в иностранной организации, размер которой больше 10 процентов.

Например, человек зарегистрировал иностранную организацию 01 апреля 2022 года. За период с 01 апреля 2021 года по 01 апреля 2022 года человек провел больше времени за пределами РФ. То есть за период с 01 апреля 2021 года по 01 апреля 2022 года человек не был налоговым резидентом РФ. Поэтому человек не должен был подавать уведомление об участии в иностранной организации.

15 июня 2024 года человек вернулся в Россию и оставшееся время года прожил в России. За период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года человек прожил больше времени в России. Получается, что по итогам 2024 года человек стал налоговым резидентом РФ. Это значит, что уведомление о об участии в иностранной организации надо подать до 03 марта 2025 года.

Если не подать такое уведомление, то штраф составит 50 тысяч рублей.