Кто первым заплатил НДФЛ по новым ставкам

Прошлый год был богат на налоговые изменения, большая часть из которых вступила в силу с 1 января 2025 года, в том числе прогрессивная шкала НДФЛ.

Первый, кто на себе ее прочувствовал в полной мере — гражданин, выигравший 1 млрд руб. в лотерею 1 января 2025. Неплохой получился подарок.

Розыгрыш «Новогодний миллиард» проводится ежегодно 1 января. Лотерея работает по принципу лото. Желающие испытать удачу покупают билеты с цифрами. Во время розыгрыша ведущий вытаскивает случайным образом цифры, а участники ищут их в своих билетах. Для выигрыша 1 млрд. руб. должны были совпасть 15 из 15.

В этом году обладателем главного приза стал житель Сахалинской области, он стал четвертым лотерейным миллиардером. Вероятность выигрыша мала. Например, шанс выиграть главный приз в лотерею, где нужно угадать шесть чисел из 45 возможных, равняется примерно 1 к 8 000 000.

Выигрыши в лотерею попадают в общую 5-ступенчатую шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 22%. В результате сумма налога с выигрыша составила около💰218 млн. руб.

💰Приводим расчет по новым правилам в карточке (расчет составлен на допущении, что данный выигрыш является единственным доходом).

💡Т.к. сумма выигрыша больше 15 тыс. руб., налог будет удержан налоговым агентом. При этом выигрыши и подарки в пределах 4 тыс. руб. не облагаются НДФЛ.