Билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС: условия

Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115893 назвал условия освобождения от НДС стоимости билетов на культурные мероприятия.
Это должны быть:
билеты на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
билеты на посещение аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха;
экскурсионные билеты и экскурсионные путевки.
Их должны реализовывать организации, которые ведут деятельность в сфере культуры и искусства. К ним относятся:
театры;
кинотеатры;
концертные организации и коллективы;
театральные и концертные кассы;
цирки;
библиотеки;
музеи;
выставки;
дома и дворцы культуры;
клубы;
дома кино, литератора, композитора;
планетарии;
парки культуры и отдыха;
лектории;
народные университеты;
экскурсионные бюро (кроме туристических);
заповедники;
ботанические сады;
зоопарки;
национальные парки;
природные парки;
ландшафтные парки.
При этом билеты должны быть бланками строгой отчетности, а у организации должен быть соответствующий ОКВЭД.
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