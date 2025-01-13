Билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС: условия

НДС-льготы по статье 149 НК действуют в том числе для плательщиков УСН с доходами выше 60 млн рублей, которые теперь стали плательщиками НДС.

Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115893 назвал условия освобождения от НДС стоимости билетов на культурные мероприятия.

Это должны быть:

билеты на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

билеты на посещение аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха;

экскурсионные билеты и экскурсионные путевки.

Их должны реализовывать организации, которые ведут деятельность в сфере культуры и искусства. К ним относятся:

театры;

кинотеатры;

концертные организации и коллективы;

театральные и концертные кассы;

цирки;

библиотеки;

музеи;

выставки;

дома и дворцы культуры;

клубы;

дома кино, литератора, композитора;

планетарии;

парки культуры и отдыха;

лектории;

народные университеты;

экскурсионные бюро (кроме туристических);

заповедники;

ботанические сады;

зоопарки;

национальные парки;

природные парки;

ландшафтные парки.

При этом билеты должны быть бланками строгой отчетности, а у организации должен быть соответствующий ОКВЭД.

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