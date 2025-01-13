НДС

Билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС: условия

НДС-льготы по статье 149 НК действуют в том числе для плательщиков УСН с доходами выше 60 млн рублей, которые теперь стали плательщиками НДС.

Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115893 назвал условия освобождения от НДС стоимости билетов на культурные мероприятия.

Это должны быть:

  • билеты на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

  • билеты на посещение аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха;

  • экскурсионные билеты и экскурсионные путевки.

Их должны реализовывать организации, которые ведут деятельность в сфере культуры и искусства. К ним относятся:

  • театры;

  • кинотеатры;

  • концертные организации и коллективы;

  • театральные и концертные кассы;

  • цирки;

  • библиотеки;

  • музеи;

  • выставки;

  • дома и дворцы культуры;

  • клубы;

  • дома кино, литератора, композитора;

  • планетарии;

  • парки культуры и отдыха;

  • лектории;

  • народные университеты;

  • экскурсионные бюро (кроме туристических);

  • заповедники;

  • ботанические сады;

  • зоопарки;

  • национальные парки;

  • природные парки;

  • ландшафтные парки.

При этом билеты должны быть бланками строгой отчетности, а у организации должен быть соответствующий ОКВЭД.

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