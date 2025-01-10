Что изменилось в бухгалтерии маркетплейсов: узнайте на бесплатном вебинаре!

Эксперт поможет разобраться в основных документах и операциях на маркетплейсах, а также подскажет, как правильно и безопасно работать с селлерами.

Правила работы с маркетплейсами существенно меняются с 2025 года в связи с налоговой реформой – 2025. При этом налоговики пристально следят за селлерами и пошли с проверками.

На бесплатном вебинаре «Бухгалтер маркетплейса: документы, 1С, изменения 2025» разберем все: от основных документов и отражении операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС. Он состоится уже завтра, 14 января, в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Первичные документы при работе с маркетплейсами. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. НДС на УСН: что меняется в работе УСН-щиков. Проверки ФНС селлеров: что проверяют.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!