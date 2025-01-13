Центробанк объяснил, будет ли замораживать вклады россиян

В телеграм-канале Центробанка ответили на вопрос вкладчиков о возможной заморозке их счетов. Регулятор назвал эту идею абсурдной, поскольку подобный шаг подорвет основы банковский системы и финансовую стабильность страны.
Если заморозить вклады и ограничить права вкладчиков распоряжаться своими активами, то никто не будет держать деньги в банках.
«Это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», — сказано в телеграм-канале ЦБ.
Банки могут выдавать кредиты только благодаря средствам, которые они привлекают от компаний и населения.
Комментарии3
Можно подумать, что кого-то из них интересует, что будет завтра, если деньги нужны сейчас.
ну почему? им они нужжны и сейчас, и завтра, и послезавтра
Чтобы понять, что будет нужно завтра, надо думать. А с этим проблемы.