Центробанк объяснил, будет ли замораживать вклады россиян

Регулятор считает, что идея заморозить активы вкладчиков абсурдна. Если это сделать, то никто не будет хранить сбережения в банках.

В телеграм-канале Центробанка ответили на вопрос вкладчиков о возможной заморозке их счетов. Регулятор назвал эту идею абсурдной, поскольку подобный шаг подорвет основы банковский системы и финансовую стабильность страны.

Если заморозить вклады и ограничить права вкладчиков распоряжаться своими активами, то никто не будет держать деньги в банках.

«Это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», — сказано в телеграм-канале ЦБ.

Банки могут выдавать кредиты только благодаря средствам, которые они привлекают от компаний и населения.