Завершился мораторий на повышение земельного налога

Земельный налог за 2024 год будут рассчитывать по актуальной кадастровой стоимости.

ФНС опубликовала письмо от 28.12.2024 N БС-4-21/14784@ об изменениях в законодательстве по налогообложению недвижимости. Согласно документу, в полном объеме прекратил действовать мораторий на применение результатов кадастровой оценки.

Если стоимость земельного участка в 2023 году превышает его кадастровую стоимость 2022 года, то налоговая база за 2023 год определяется как кадастровая стоимость участка, внесенная в ЕГРН с 1 января 2022 года.

В 2025 году налоговики будут рассчитывать земельный налог за 2024 год по кадастровой стоимости участков согласно оценке на 01.01.2024.