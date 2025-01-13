В рекламах будут использовать образы многодетных семей

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который обяжет рекламодателей, распространителей рекламы и их представителей использовать образы семей с тремя и более детьми.
По мнению законодателей, это поможет сформировать позитивный образ многодетной семьи и повысить рождаемость.
«Одним из эффективных инструментов для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи является реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах», — сказано в пояснительной записке.
Согласно прогнозам Соцфонда, в 2024 году в России родятся 1,172 млн. человек, в 2025 году — 1,153 млн., а в 2026 году — 1,143 млн.
Комментарии4
Пусть покажут как они делят на 5ых одну куриную ножку
Без принуждения уже совсем-совсем никак креатив не проглядывает?
отсутствие образа многодетной семьи в рекламных креатив - единственное, что сдерживало меня на пути к материнству!