В рекламах будут использовать образы многодетных семей

Госдума может обязать рекламодателей использовать образы семей с тремя и более детьми в своих креативах.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который обяжет рекламодателей, распространителей рекламы и их представителей использовать образы семей с тремя и более детьми.

По мнению законодателей, это поможет сформировать позитивный образ многодетной семьи и повысить рождаемость.

«Одним из эффективных инструментов для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи является реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах», — сказано в пояснительной записке.

Согласно прогнозам Соцфонда, в 2024 году в России родятся 1,172 млн. человек, в 2025 году — 1,153 млн., а в 2026 году — 1,143 млн.