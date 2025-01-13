Альфа-Банк получил штраф за рекламу кешбэка

Клиенты банка не увидели дополнительных условий о кешбэке за заказ в «Яндекс.Еде».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Альфа-Банк за нарушение закона о рекламе.

Банк вместе с ООО «Яндекс.Еда» запустили в эфире федеральных каналов рекламу акции: клиенты могут получить 50% кешбэка при оплате заказа в сервисе Яндекса любой картой банка. При этом нечитаемым мелким шрифтом были указаны дополнительные условия — максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей.

«Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки», — сказано на сайте ФАС.

Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.3 КоАП. Предписание о ненадлежащей рекламе ведомство выдало еще в августе 2024 года.