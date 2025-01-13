Экспортерам возместят 5,9 млрд рублей затрат по перевозке продукции за рубеж

Компания-экспортер может возместить до 60% расходов на транспортировку промышленной продукции. Максимальный размер компенсации — 200 млн рублей.

В 2025 году на компенсацию затрат экспортеров по транспортировке промышленной продукции за границу выделили 5,9 млрд рублей.

Господдержку будут предоставлять по результатам конкурса исходя из заявленных показателей результативности экспортных поставок. Бизнес сможет возместить до 60% затрат на перевозку продукции за границу, за исключением недружественных стран.

До 30% расходов смогут вернуть лесопромышленные компании из Сибирского и Дальневосточного федерального округов.

Максимальный размер компенсации на одну компанию составляет 200 млн рублей.

«В приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса», — сказал заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Бизнес может подать заявку на получение господдержки на цифровой платформе «Мой экспорт».