ИП на ПСН+УСН с доходами более 60 млн рублей в 2025 году будут на УСН с НДС

Если доход за предыдущий год превышает 60 млн рублей, то в текущем году ИП утрачивает право на применение ПСН.

Об этом напоминает Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-11/123139.

При этом при совмещении ПСН и УСН учитываются доходы по обоим режимам налогообложения. Если в 2024 году они были более 60 млн рублей, то в 2025 году ИП будет только на УСН.

При этом у него не будет освобождения от НДС все по той же причине: из-за того, что доходы были более 60 млн.

Однако даже тех упрощенцев, кого не коснется НДС, ждут другие изменения налоговой реформы-2025. Правильно вести учет на УСН в 2025 году научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». В обновленной программе уже есть все новые ставки УСН и формы деклараций за 2024 год. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей. Поторопитесь — старт потока 15 января.