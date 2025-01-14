Доходы оленеводов тоже облагаются страховыми взносами

У малочисленных народов Севера есть налоговые льготы, но зарплату они не распространяются.

Семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – это зарегистрированные юрлица, и они являются страхователями при выплатах физлицам.

Не облагаются взносами доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами зарегистрированных общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью, от реализации продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла.

Зарплата, которую выплачивает община своим членам, облагается страховыми взносами.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 27.12.2024 № БС-16-11/379@.

В перечень малочисленных северных народов, в частности, входят мансы, нанайцы, ненцы, эвенки, ханты, чукчи.

Их традиционная хозяйственная деятельность – это в том числе земледелие, разведение зверей, сбор лекарственных растений и т. д.