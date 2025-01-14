Ежегодный рост земельного налога не может превышать 10%

С 2024 года отменен мораторий на повышение кадастровой стоимости для расчета земельного налога. Но резкого роста налога не будет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.09.2024 № 03-05-06-02/83417.

Напомним, за 2023 год земельный налог считали по старой кадастровой стоимости на 01.01.2022, если она меньше, чем новая на 01.01.2023.

Однако за 2024 год налог начислят уже по новой кадастровой стоимости. Во всех регионах кадастровая оценка проводилась в 2022 году. Ее данные не применяли для налога за 2023 год, а будут применять для налога за 2024 год.

Однако при исчислении земельного налога применяется коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налога не более чем на 10%.

Земельный налог за 2024 год — не должен превышать более чем на 10% сумму земельного налога за 2023 год.

Земельный налог за 2025 год — не должна превышать более чем на 10% сумму земельного налога за 2024 год.

Об окончании моратория на повышение земельного налога мы ранее писали тут.

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