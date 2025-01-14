В 2025 году пени по налогам будут начислять по новой формуле

За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 расчет пеней будет идти так:

в течение первых 30 календарных дней (включительно) просрочки – 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в этот период;

с 31-го дня просрочки по 90-й день (включительно) – 1/150 ключевой ставки ЦБ, действующей в этот период;

с 91-го дня просрочки – снова 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в этот период.

Кроме того, с 2025 года внесли поправки в НК, по которым пеней не будет, если денег на сальдо ЕНС (+ отложенная переплата) хватает на налог.

То есть при уплате налога и несданном уведомлении пеней не будет.

С 1 января 2025 года в силу вступили и многие другие изменения налоговой реформы, поэтому включаться приходится в ускоренном темпе. Чтобы вам было проще перейти на новые правила, мы собрали все нововведения по налогам, зарплате, учету на УСН и ОСНО в программе курса профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Поторопитесь — старт потока 15 января.