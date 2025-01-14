Вкладчики и кредиторы смогут подавать требования через сайт АСВ

При ликвидации финансовой организации кредиторы теперь могут подать требования онлайн на сайте Агентства по страхованию вкладов.

С 13 января 2025 года начал работать сервис Агентства по страхованию вкладов (АСВ), который позволяет онлайн подавать требование кредитора к ликвидируемой финансовой организации.

Сервис доступен для всех граждан РФ и ИП старше 18 лет, а также для представителей компаний, если у них есть право действовать без доверенности. Об этом сказано в телеграм-канале АСВ.

Чтобы подать требование на сайте АСВ, физлицу нужно выбрать способ заполнения через цифровой профиль с помощью портала «Госуслуги». Тогда данные о нем будут внесены в требование автоматически.

Если кредитор — ИП или юрлицо, то автоматическое заполнение доступно через усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Кредиторам нужно указать сумму требований к финансовой организации, основания возникновения требований и реквизиты банковского счета, на который переведут компенсацию. Документ подписывается УКЭП.

Также с помощью онлайн-сервиса можно заполнить требование вручную. В этом случае сформированное требование нужно распечатать, подписать и доставить в офис АСВ или в ликвидируемую финансовую организацию.