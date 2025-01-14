Роспотребнадзор придет с проверками в магазины «Светофор»

Сеть магазинов нарушает закон о торговле и не оплачивает товары, пока не продаст их. Поставщики также жалуются на возврат продуктов с истекшим сроком годности.

Первый вице-премьер Денис Мантуров одобрил внеплановые проверки сети магазинов «Светофор».

Производители неоднократно жаловалось, что ретейл не оплачивает поставки до тех пор, пока их не продаст. Также магазин возвращает продукты с истекшими сроками годности. Об этом пишут «Известия».

Депутат Госдумы Сергей Лисовский в конце декабря 2024 года попросил правительство проверить магазины. Этим займется Роспотребнадзор уже в конце января 2025 года. «Руспродсоюз» неоднократно обращался в Федеральную антимонопольную службу с заявлением, что «Светофор» нарушает закон о торговле, оплачивая товары после их реализации, а не в установленные сроки.

«Сеть уходит от исполнения требований закона через заключение контрактов на логистические компании, фактически входящие в группу лиц, что подтверждено решениями судов», — сказал исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

«Светофор» управляет 2,2 тыс. магазинов, проводит поставки через 100 логических центров. За девять месяцев 2024 года выручка компании составила 286,3 млрд рублей, что на 2,2% меньше, чем в том же периоде 2023 года.