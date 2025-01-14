В финансовых моделях нужно учитывать мелкие расходы и зарплату руководителя

Чтобы построить точную финансовую модель, стоит определить сезонность бизнеса, включить в постоянные расходы зарплату руководителя, а также считать все транзакции, даже мелкие.

Финансовая модель — это особая форма отчетности, в которой представлены показатели выручки, затрат, прибыли бизнеса, а также связь между ними. Такой расчет позволит задать план продаж и расходов, а также поможет руководителям своевременно принимать управленческие решения.

При составлении финансовой модели нередко допускают ошибки, которые искажают общее представление о бизнесе. Например, не считают мелкие расходы и не включают в отчет зарплату руководителя. Для грамотного составления финмодели нужно зафиксировать точное количество средств на всех счетах компании и учитывать все транзакции, в том числе и небольшие. Собственник бизнеса также должен установить себе уровень зарплаты и внести эти данные в постоянные расходы.

Еще одна ошибка — не учитывать сезонность, которая существует в любом бизнесе. Для этого стоит опираться на исторические данные и лучше изучать конкурентов.

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На вебинаре разберем:

Структура бизнеса и его цели.

Продавец на маркетплейсах: специфика работы.

Риски и преимущества, которые следует учесть.

Точки планирования и их взаимосвязь.

Проверка реалистичности финансовой модели.

Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.

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