⚡️ Итоги дня: руководители в стрессе из-за несамостоятельных сотрудников, в самолетах дети будут сидеть рядом с родителями, а «АвтоВАЗ» поднял цены на 1,8%

Авиакомпании обязали размещать детей в самолете рядом с родителями без доплат. Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом.

«АвтоВАЗ» с 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada — в среднем на 1,8% по модельному ряду. Lada Granta подорожала на 35-50 тысяч рублей, Niva Legend — на 40-45 тысяч.

Россияне в новогодние выходные сделали на 32% больше заказов из ресторанов, а из магазинов — на 75%.

Правоохранители арестовали создателей нелегальной платежной системы Rapidpay. Она связана с мошенническими кол-центрами, обменниками криптовалют, букмекерскими конторами и казино. В схеме участвовали более 8 тысяч банковских карт.

В Махачкале нашли майнинг-ферму, которая украла электричество на 180 млн рублей. 408 устройств незаконно подключались к электросети, что привело к хищению свыше 27 млн кВт-ч.

Оборот торгов Мосбиржи в декабре 2024 года вырос до 142,3 трлн рублей. В 2023 году этот показатель составлял 139,6 трлн.

Мегафон начал продавать детские «умные» часы с eSIM под собственным брендом. Они оснащены геолокацией, есть функция аудио- и видеозвонков, через них можно также отправлять сообщения.

Несамостоятельные сотрудники стали главной причиной стресса у 54% предпринимателей и топ-менеджеров в 2024 году. В рейтинг стрессовых причин также вошли проблемы коммуникации с собственниками и акционерами бизнеса (52%) и нехватка кадров (47%).