В 2025 году интернет проведут в 1,6 тысяч деревень

Свыше 700 тысяч человек выбрали малонаселенные пункты, которые в приоритетном порядке получат доступ к интернету.

В Минцифры подвели итоги голосования за малочисленные населенные пункты, которые подключат к мобильному интернету в 2025 году. Связь появится в 1,6 тыс. сел и деревень.

Опрос длился с 5 августа по 17 ноября 2024 года, в нем приняли участие больше 717 тыс. человек. Проголосовать за деревню можно было по почте или на портале Госуслуги.

Больше всего голосов собрали: село Липники в Краснодарском крае, деревни Чепорово и Столбищи в Ярославской области, село Юнкюр в Якутии, а также деревня Чернево в Вологодской области. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Чтобы узнать, попал ли населенный пункт в список приоритетных, нужно на странице голосования на Госуслугах написать населенный пункт в строку под надписью «Статус подключения».

Голосование за подключение к интернету проходит с 2021 года, за это время связь появилась в 5,5 тыс. населенных пунктов.