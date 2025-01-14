С 1 января 2025 единое пособие на очередного ребенка назначают по-новому

Проактивный подход (без подачи заявления и сбора документов) установило постановление Правительства от 28.12.2024 № 1961.

Единое пособие на новорожденного будут назначать без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. Тогда пособие будет назначено проактивно в том же размере. Длительность выплат определяет срок, на который уже назначено пособие на старших. После этого семья сможет подать заявление сразу на всех детей для получения единого пособия на следующий период.

Это изменение было инициировано Президентом по итогам встречи с семьями – победителями конкурса «Это у нас семейное».

Еще одно изменение касается переназначения пособия, если место жительства ребенка определил суд, поясняет Минтруд. Ранее было запрещено повторное назначение пособия, если один из родителей уже получает выплаты на ребенка. Теперь, если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, по заявлению этого родителя Социальный фонд сможет прекратить выплату пособия бывшему супругу и назначить тому родителю, с кем ребенок фактически живет.

С 2025 года правило минимального трудового дохода, используемое при назначении единого пособия для самозанятых, распространено и на другие виды заработка.

Так, пособие назначат, если заработок каждого взрослого члена семьи в течение 12 месяцев — не менее 4 МРОТ за год и нет объективных причин для его отсутствия. Если в течение какого-либо периода в течение 12 месяцев, предшествующих обращению за назначением пособия, родитель имел объективные причины не работать, минимальная планка заработка в 4 МРОТ будет пропорционально уменьшена.

Напомним, что единое пособие назначают от момента ожидания ребенка до его 17-летия семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на человека.