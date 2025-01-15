👘 Специалисту, который изредка заходит в производственный цех, надо выдавать дежурные СИЗ

Сотрудникам, которые работают на производстве, положены средства индивидуальной защиты.

Есть единые типовые нормы их выдачи, на основе которых работодатель должен разработать свои нормы выдачи, ориентируясь в том числе на результаты СОУТ.

Типовые нормы утверждены приказом Минтруда от 29.10.2021 № 767н.

Потребность в СИЗ устанавливается работодателем в зависимости от должностей сотрудников.

Руководителям, специалистам, бригадирам, мастерам выдаются СИЗ с теми же защитными свойствами, что и сотрудникам, работу которых они контролируют.

Если руководящие работники периодически посещают производственные помещения, то им выдают дежурные СИЗ.

Дежурные СИЗ закрепляются за определенным рабочим местом и выдаются поочередно нескольким работникам только на время выполнения тех работ, для которых эти СИЗ предназначены.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 07.05.2024 № 15-2/ООГ-1754.