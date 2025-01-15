👘 Специалисту, который изредка заходит в производственный цех, надо выдавать дежурные СИЗ

Есть единые типовые нормы их выдачи, на основе которых работодатель должен разработать свои нормы выдачи, ориентируясь в том числе на результаты СОУТ.
Типовые нормы утверждены приказом Минтруда от 29.10.2021 № 767н.
Потребность в СИЗ устанавливается работодателем в зависимости от должностей сотрудников.
Руководителям, специалистам, бригадирам, мастерам выдаются СИЗ с теми же защитными свойствами, что и сотрудникам, работу которых они контролируют.
Если руководящие работники периодически посещают производственные помещения, то им выдают дежурные СИЗ.
Дежурные СИЗ закрепляются за определенным рабочим местом и выдаются поочередно нескольким работникам только на время выполнения тех работ, для которых эти СИЗ предназначены.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 07.05.2024 № 15-2/ООГ-1754.
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