Права на программы по модели SaaS не облагаются НДС

Есть два условия для освобождения от НДС операций по передаче прав на программы для ЭВМ.

Их назвал Минфин в письме от 02.12.2024 № 03-07-07/120716.

Не облагается НДС:

передача исключительных прав на программы для ЭВМ, включенные в единый реестр российского ПО;

передача прав на использование таких программ (вкл. обновления к ним и допфункции), в том числе удаленно через интернет.

При этом льготы не будет, если передаваемые права состоят в получении возможности:

распространять рекламу в интернете;

получать доступ к рекламе в интернете;

размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг) в интернете;

вести поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и заключать сделки.

Таким образом условия для льготы по НДС такие: ПО должно быть в российском реестре;

оно не рекламное и т. д.

Когда права на ПО передают по модели SaaS (Software as a Service) через удаленный доступ на основании договора на предоставление доступа, можно применять освобождение по НДС.

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