В январе будет одно ЕНП-уведомление на НДФЛ

За январь 2025 года уведомления на НДФЛ надо сдать не позднее 27 января за период с 01.01.2025 по 22.01.2025 (код периода 21/01).
Дело в том, что уведомление на выплаты с 23.12 по 31.12 было сдано в декабре.
Также по НДФЛ с январского аванса, который будет выплачен после 22 января, надо до 3 февраля сдать уведомление за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 (код периода 21/11).
В январское уведомление страховые взносы не включают, потому что их начислят по РСВ.
Налоговая строго следит за правильностью заполнения уведомлений и сроками их сдачи. Все актуальные формы отчетности и календарь бухгалтера на 2025 год вы найдете в курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Поторопитесь — старт потока уже сегодня, 15 января!
Комментарии1
Не путайте людей заголовками статей. Если аванс до 22 января включительно, то в январе надо сдавать 2 уведомления по НДФЛ.