В январе будет одно ЕНП-уведомление на НДФЛ

Ежемесячно надо сдавать два уведомления по ЕНП на НДФЛ, если срок выплаты аванса – после 22 числа. Но январь будет исключением.

За январь 2025 года уведомления на НДФЛ надо сдать не позднее 27 января за период с 01.01.2025 по 22.01.2025 (код периода 21/01).

Дело в том, что уведомление на выплаты с 23.12 по 31.12 было сдано в декабре.

Также по НДФЛ с январского аванса, который будет выплачен после 22 января, надо до 3 февраля сдать уведомление за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 (код периода 21/11).

В январское уведомление страховые взносы не включают, потому что их начислят по РСВ.

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