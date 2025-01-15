С 2025 года изменили правила для УСН при переезде бизнеса

Теперь по-новому применяют ставки УСН при «миграции» организаций из одного региона России в другой.

Если по новому месту нахождения ставка по УСН меньше, чем применяла организация по прежнему месту, то в течение 3 лет налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по ставке, установленной в регионе по старому месту нахождения организации.

Эти изменения вступили в силу с 1 января 2025 года, поясняют налоговики.

При изменении места нахождения организации в 2024 году налог надо исчислять по ставке, установленной в регионе по новому месту нахождения организации. То есть: кто успел, тот успел.

Таким образом, новые правила по УСН при «миграции» распространяются на правоотношения, возникшие после 31 декабря 2024 года.

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