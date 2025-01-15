Неработающим пенсионерам по-новому будут назначать региональные доплаты

Все доплаты приведут к единому стандарту, они будут идти через Соцфонд. Пенсионерам не придется терять деньги при переезде в новый регион, а также собирать справки для назначения выплат.

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о региональных социальных доплатах (РСД) неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии ниже уровня прожиточного минимума в регионе.

Сейчас, чтобы получить доплату к пенсии, нужно предоставлять дополнительные справки и ходить по нескольким организациям. Законопроект снимет эту необходимость: доплаты будут назначать автоматически и централизованно. Вся информация будет обрабатываться внутри Социального фонда, чтобы исключить ошибки и задержки при передаче данных между разными учреждениями.

«Также проектом федерального закона устанавливается порядок финансового обеспечения выплаты РСД, которое предлагается осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета», — сказано в пояснительной записке.

Единый подход к назначению доплат будут применять по всей стране, что важно для пенсионеров, которые планируют переехать в другой регион.

В случае подписания Президентом эти правила должны заработать с 1 января 2026 года.