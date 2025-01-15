С 2025 года изменились стандартные вычеты за детей

С этого года предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, увеличен с 350 000 до 450 000 рублей.

Также произошли изменения в размере детских вычетов:

на второго ребенка вычет увеличен с 1 400 до 2 800 рублей в месяц;

на третьего и каждого последующего ребенка – с 3 000 до 6 000 рублей в месяц.

Кроме того, до 12 000 рублей увеличен вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка-инвалида до 18 лет и студентов-инвалидов I или II групп до 24 лет.

Вычет предоставляется налоговым агентом, являющимся работодателем, без подачи заявления о предоставлении вычета при наличии у агента сведений о детях сотрудника.

Сотрудник, впервые получающий вычет через работодателя, вправе представить документы, подтверждающие группу или категорию инвалидности, недееспособность, прохождение обучения, возраст, а также иные документы, подтверждающие право на данный налоговый вычет.

Кроме того, сотрудник обязан проинформировать налогового агента об изменении оснований для получения вычета с их документальным подтверждением.

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.

Изменения-2025 по стандартным вычетам мы разбирали тут.

Научим применять все нововведения налоговой реформы от ставок НДФЛ до вычетов и кешбэка на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Поторопитесь — старт потока уже сегодня, 15 января!