📌 В 2025 году северные работодатели по-новому будут считать НДФЛ: перечень КБК для ЕНП-уведомления

Работодателям работников-северян для верного исчисления НДФЛ необходимо:
считать отдельно зарплату (оклад) (относится к основной налоговой базе) и применять пять ставок в зависимости от размера дохода за год;
считать отдельно часть зарплаты, исчисленную исходя из районного коэффициента/процентной надбавки, по которой ставка 13% будет сохраняться, пока эта часть дохода за 2025 год не превысит 5 млн рублей.
Введены отдельные КБК, которые следует указывать в уведомлениях, поясняет УФНС Карелии.
По НДФЛ для дохода без учета районных и северных надбавок:
по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей – 182 1 01 02010 01 1000 110;
по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн рублей – 182 1 01 02080 01 1000 110;
по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей – 182 1 01 02150 01 1000 110;
по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн рублей – 182 1 01 02160 01 1000 110;
по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей – 182 1 01 02170 01 1000 110;
По НДФЛ, удерживаемому с сумм районных и северных надбавок:
по ставке 13% при доходах до 5 млн рублей – 182 1 01 02210 01 1000 110;
по ставке 15% при доходах свыше 5 млн рублей – 182 1 01 02230 01 1000 110.
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