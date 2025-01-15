📌 В 2025 году северные работодатели по-новому будут считать НДФЛ: перечень КБК для ЕНП-уведомления

С 1 января 2025 года северные надбавки для целей НДФЛ выделены в самостоятельную налоговую базу и облагаются НДФЛ по двухступенчатой шкале, тогда как основная зарплата облагается по пятиступенчатой шкале.