⚡️ Итоги дня: у банка отсудили компенсацию за спам-звонок, Сбер придал уведомлениям дружелюбный тон, а Яндекс внедряет рекламу в ответы искусственного интеллекта

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам упала до 21,69%. Это связано с тем, что банки начали пересматривать условия для вкладчиков после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Житель Волгограда через суд получил 8 тыс. рублей компенсации от Уральского банка реконструкции и развития за спам-звонок. Поскольку мужчина не был клиентом этого банка и согласия на обработку своих персональных данных и получение рекламы банку не давал, то он пожаловался в Федеральную антимонопольную службу, а потом подал иск в суд.

Пользователи «СберБанк Онлайн» могут выбирать «дружелюбный тон» уведомлений. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо перейти во вкладку «Уведомления» и нажать на баннер с предложением «Хочу попробовать» либо включить соответствующую опцию в разделе «Уведомления» — «Использовать позитивный и дружелюбный тон». Услуга предоставляется бесплатно.

Продажи новых электромобилей в России за 2024 год выросли на 26,4%. Всего на долю электромобилей приходится 1,1% от общего объема продаж легковых машин.

В декабре на 11,3% вырос спрос на б/у машины от 1,5 млн рублей. Средняя цена на машины этой категории составила 2,5 млн рублей.

Россия в 2024 году закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 млн долларов. Закупки выросли в 193 раза.

«Яндекс» добавил рекламу в ответы ИИ-поисковика «Нейро». Пока что рекламу показывают в тестовом режиме ограниченному числу пользователей. Рекламные сообщения тематически близки к запросу пользователя и размещены сразу после ответа ИИ-помощника с пометкой «Реклама».

В декабре 2024 года ВКонтакте в первый раз обошел YouTube по месячному охвату. Он составил почти 92 млн пользователей. Тогда как YouTube за прошлый месяц смотрели 89,6 млн россиян.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать идеологию бодипозитива нежелательной. Он считает, что сторонники бодипозитива «доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти».