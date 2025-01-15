Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: у банка отсудили компенсацию за спам-звонок, Сбер придал уведомлениям дружелюбный тон, а Яндекс внедряет рекламу в ответы искусственного интеллекта

Подготовили обзор главных событий дня — 15 января 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам упала до 21,69%. Это связано с тем, что банки начали пересматривать условия для вкладчиков после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

  • Житель Волгограда через суд получил 8 тыс. рублей компенсации от Уральского банка реконструкции и развития за спам-звонок. Поскольку мужчина не был клиентом этого банка и согласия на обработку своих персональных данных и получение рекламы банку не давал, то он пожаловался в Федеральную антимонопольную службу, а потом подал иск в суд.

  • Пользователи «СберБанк Онлайн» могут выбирать «дружелюбный тон» уведомлений. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо перейти во вкладку «Уведомления» и нажать на баннер с предложением «Хочу попробовать» либо включить соответствующую опцию в разделе «Уведомления» — «Использовать позитивный и дружелюбный тон». Услуга предоставляется бесплатно.

  • Продажи новых электромобилей в России за 2024 год выросли на 26,4%. Всего на долю электромобилей приходится 1,1% от общего объема продаж легковых машин.

  • В декабре на 11,3% вырос спрос на б/у машины от 1,5 млн рублей. Средняя цена на машины этой категории составила 2,5 млн рублей. 

  • Россия в 2024 году закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 млн долларов. Закупки выросли в 193 раза.

  • «Яндекс» добавил рекламу в ответы ИИ-поисковика «Нейро». Пока что рекламу показывают в тестовом режиме ограниченному числу пользователей. Рекламные сообщения тематически близки к запросу пользователя и размещены сразу после ответа ИИ-помощника с пометкой «Реклама». 

  • В декабре 2024 года ВКонтакте в первый раз обошел YouTube по месячному охвату. Он составил почти 92 млн пользователей. Тогда как YouTube за прошлый месяц смотрели 89,6 млн россиян.

  • Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать идеологию бодипозитива нежелательной. Он считает, что сторонники бодипозитива «доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти».

  • В Тюмени родился ребенок с экстремально низким весом в 480 грамм и ростом в 25 сантиметров. Самым внушительным младенцем стал ребенок весом в 5 838 грамм и ростом 60 см.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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