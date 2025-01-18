Бизнес больше не сможет сэкономить на уплате налога по УСН, сменив регион

Предприятия на УСН при переезде будут платить налог по ставкам прежнего региона. Если они переехали туда, где ставка УСН ниже, то будут отчислять налог по старой ставке еще три года.

С 1 января 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ, который устанавливает новые правила применения налоговых ставок по УСН при миграции бизнеса в другой регион РФ.

Если в новом месте нахождения компании ставка по УСН будет меньше, то в течение трех лет организация должна платить налог по упрощенке по ставке старого региона, из которого она переехала.

«При изменении места нахождения организации в 2024 году следует руководствоваться положениями, согласно которым в случае изменения места нахождения организации в течение года налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по ставке, установленной по новому месту нахождения организации», — сказано на сайте ФНС.

Новые правила действуют на правоотношения, которые возникли после 31 декабря 2024 года.