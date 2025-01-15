Маркетплейсы могут обязать проверять возраст покупателей через Госуслуги

Роскомнадзор изучит идею первого зампреда комитета Совета Федерации по госстроительству Артема Шейкина, который хочет установить проверку возраста покупателей на маркетплейсах при продаже товаров с маркировкой «18+».
По мнению сенатора, это позволит сократить риск случайного или «несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики». Для этого маркетплейсы должны проверять возраст пользователей через портал Госуслуги.
«Текущий подход к модерации контента на маркетплейсах является недостаточным и требует существенного усиления. Проблема выходит далеко за рамки простого "разврата" – это вопрос безопасности и защиты наших детей», — сказал Шейкин.
Также он добавил, что изображения товаров из категории «для взрослых» могут негативно сказаться на психике и нравственном развитии детей.
Комментарии5
Конечно-конечно, детей защитить, угу. Что мешает этим детям с аккаунтов родителей заходить?
Кстати, беременеть и рожать до 18 лет почему-то можно. Наверное, это не "вопрос защиты и безопасности наших детей".
А здесь нет противоречия. Если дитя не будет знать/видеть т.н. "игрушки", то и дилеммы нет: знай себе по старинке с последующими родами. И с безопасностью всё нормально-нигде ничего не застрянет)
Ну, первому зампреду комитета Совета Федерации по госстроительству Артему Шейкину наверное виднее. Что мы лезем со своим некомпетентным мнением)))
очередное поднять рождаемость, мол пользуйтесь живыми членами?