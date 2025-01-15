Маркетплейсы

Маркетплейсы могут обязать проверять возраст покупателей через Госуслуги

Чтобы защитить детей от изображения товаров из категории «18+», сенатор предлагает проверять возраст пользователей с помощью электронных документов на Госуслугах.

Роскомнадзор изучит идею первого зампреда комитета Совета Федерации по госстроительству Артема Шейкина, который хочет установить проверку возраста покупателей на маркетплейсах при продаже товаров с маркировкой «18+».

По мнению сенатора, это позволит сократить риск случайного или «несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики». Для этого маркетплейсы должны проверять возраст пользователей через портал Госуслуги.

«Текущий подход к модерации контента на маркетплейсах является недостаточным и требует существенного усиления. Проблема выходит далеко за рамки простого "разврата" – это вопрос безопасности и защиты наших детей», — сказал Шейкин.

Также он добавил, что изображения товаров из категории «для взрослых» могут негативно сказаться на психике и нравственном развитии детей.

Комментарии

5
  • Алейда

    Конечно-конечно, детей защитить, угу. Что мешает этим детям с аккаунтов родителей заходить?

    • Ирина Е
      Специалист

      Кстати, беременеть и рожать до 18 лет почему-то можно. Наверное, это не "вопрос защиты и безопасности наших детей".

      • Алексей Т.
        Главный бухгалтер

        А здесь нет противоречия. Если дитя не будет знать/видеть т.н. "игрушки", то и дилеммы нет: знай себе по старинке с последующими родами. И с безопасностью всё нормально-нигде ничего не застрянет)

        • Ирина Е
          Специалист

          И с безопасностью всё нормально-нигде ничего не застрянет)

          Ну, первому зампреду комитета Совета Федерации по госстроительству Артему Шейкину наверное виднее. Что мы лезем со своим некомпетентным мнением)))

  • bogdanovv

    очередное поднять рождаемость, мол пользуйтесь живыми членами?