Маркетплейсы могут обязать проверять возраст покупателей через Госуслуги

Чтобы защитить детей от изображения товаров из категории «18+», сенатор предлагает проверять возраст пользователей с помощью электронных документов на Госуслугах.

Роскомнадзор изучит идею первого зампреда комитета Совета Федерации по госстроительству Артема Шейкина, который хочет установить проверку возраста покупателей на маркетплейсах при продаже товаров с маркировкой «18+».

По мнению сенатора, это позволит сократить риск случайного или «несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики». Для этого маркетплейсы должны проверять возраст пользователей через портал Госуслуги.

«Текущий подход к модерации контента на маркетплейсах является недостаточным и требует существенного усиления. Проблема выходит далеко за рамки простого "разврата" – это вопрос безопасности и защиты наших детей», — сказал Шейкин.

Также он добавил, что изображения товаров из категории «для взрослых» могут негативно сказаться на психике и нравственном развитии детей.