Минцифры призывает успеть подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы

С 21 января до 5 февраля 2025 года сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы.

В весеннем призыве 2025 года предусмотрены новые сроки подачи заявки для граждан, состоящих на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему. Они могут сделать это до 6 марта, уточняет цифровое ведомство.

Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете. И если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация.

Как подают списки на отсрочку:

с 21 января до 9 февраля (до 11 марта — для Крайнего Севера) компании необходимо проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги.

Одна организация может направить несколько списков — по мере их формирования.

до 28.02.2025 (для Крайнего Севера — до 31.03) — Минцифры передаст информацию в Минобороны.

С 1 апреля по 15 июля (для Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля) призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Критерии для включения специалистов в списки такие:

российское гражданство;

мужской пол;

возраст от 18 до 30 лет;

работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня;

высшее образование по специальности из перечня;

работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 09.02.2025 (для Крайнего Севера — до 11 марта 2025).

Минцифры уточнило, что требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.