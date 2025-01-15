Минтруд назвал максимальные суммы пособий по беременности и родам в 2025 году

Для тех, у кого отпуск по беременности и родам (БиР) наступит в 2025 году, они составят:

Особенность родов Продолжительность отпуска Макс. пособие-2025 по БиР Протекали без осложнений За 140 календарных дней отпуска (70 дней до родов + 70 дней после) 794 355,80 руб. Осложненные роды За 156 календарных дней отпуска (70 дней до родов + 86 дней после) 885 139,32 руб. Рождение двух или более детей За 194 календарных дня отпуска (84 дня до родов + 110 дней после) 1 100 750,18 руб.

Пособие выплачивают женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам в размере 100% средней зарплаты.

Для расчета берут ее средний заработок за 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по БиР.

При назначении пособия по беременности и родам в 2025 году учитывают заработок женщины за 2023 и 2024 годы, уточнил Минтруд.