Минтруд назвал максимальные суммы пособий по беременности и родам в 2025 году

Для тех, у кого отпуск по беременности и родам (БиР) наступит в 2025 году, они составят:
Особенность родов
Продолжительность отпуска
Макс. пособие-2025 по БиР
Протекали без осложнений
За 140 календарных дней отпуска (70 дней до родов + 70 дней после)
794 355,80 руб.
Осложненные роды
За 156 календарных дней отпуска (70 дней до родов + 86 дней после)
885 139,32 руб.
Рождение двух или более детей
За 194 календарных дня отпуска (84 дня до родов + 110 дней после)
1 100 750,18 руб.
Пособие выплачивают женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам в размере 100% средней зарплаты.
Для расчета берут ее средний заработок за 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по БиР.
При назначении пособия по беременности и родам в 2025 году учитывают заработок женщины за 2023 и 2024 годы, уточнил Минтруд.
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