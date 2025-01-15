Даже если право на упрощенный бухучет утрачено в конце года, надо с начала года высчитывать ППА по аренде

По ФСБУ 25/2018 арендатор вправе применять упрощенный способ учета аренды, если у него есть право на упрощенный бухучет и сдачу упрощенной бухотчетности.

Если такое право утрачено, придется полноценно применять нормы ФСБУ 25/2018 — то есть признать в бухучете обязательство по аренде и право пользования активом (ППА).

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Например, компания выпустила облигации и попала под обязательный аудит. Право на упрощенные способы бухучета она потеряла.

Для формирования полноценной бухотчетности по итогам 2024 года организация не вправе применять упрощенный бухучет с самого начала 2024 года. Нужно внести изменение в учетную политику на 2024 год с учетом требований, установленных всеми ФСБУ.

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