Каждый месяц 9 млн россиян переходят на фишинговые сайты

Чаще всего на подозрительные сайты пытаются перейти пользователи смартфонов, но владельцы компьютеров больше игнорируют предупреждения браузера о мошенническом ресурсе.

В 2024 году около 9 млн пользователей интернета из России сталкивались с мошенническими сайтами, онлайн-магазинами и ресурсами, где есть вредоносные файлы.

Чаще всего на фишинговые сайты пытаются перейти с мобильных устройств — порядка 5,5 млн человек в месяц. Причем доля владельцев смартфонов на Android на 10% выше, чем пользователей iOS. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекс браузера».

Браузер от «Яндекса» выдает предупреждения при попытке перейти на подозрительный сайт. Такие уведомления игнорируют 17,2% пользователей компьютеров и 12,5% владельцев смартфонов.