💪 Российский финтех может составить конкуренцию международным платежным системам. Эксперт приводит факты

После ухода иностранных компаний с российского рынка отечественные разработчики начали активно создавать собственные решения в рамках импортозамещения, а также выводить их за рубеж.

Цифровая финансовая инфраструктура России состоит из 5 основных направлений. В нее входят:

цифровой профиль;

финансовый маркетплейс и регистратор транзакций;

технологии распределенных реестров;

удаленная идентификация;

Система быстрых платежей (СБП).

Эксперты финтех-компании Paygine рассказали «Клерку», что основные тренды в разработке отечественных финтех-продуктов – это использование блокчейна и токенизация.

Российские компании уже начали самостоятельно выводить свои технологии на зарубежные рынки. В частности, банк ВТБ сообщил о запуске решения для оплаты покупок за рубежом через QR-код в приложении. В банке не стали раскрывать список стран, где оно будет работать, но отметили, что сервис уже протестировали в одной из стран ближнего зарубежья. Кроме того, решения с оплатой по QR-коду Системы быстрых платежей уже реализованы в популярных у российских туристов странах, в частности в Турции, на Мальдивах, в ОАЭ и пр. Вывод этих продуктов свидетельствует о том, что российские разработчики финтех-решений могут договариваться с зарубежными партнерами о запусках.

Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine:

«Сейчас инвесторов сдерживают опасения относительно заморозки активов, однако создание депозитария БРИКС поможет преодолеть этот барьер. После того, как будет принято решение на глобальном уровне, российские разработчики смогут предложить свои решения как юридическим, так и физическим лицам в странах объединения/

Hазработка депозитарной системы БРИК может и cтимулировать экспорт российских финтех-технологий в другие страны. Внутри объединения растет инвестиционная активность и объемы торговли, однако санкционные риски ведут к тому, что банки либо отказываются от проведения платежей, либо транзакции происходят с большими задержками».