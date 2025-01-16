Реорганизация в форме преобразования не влияет на лимиты по НДС для УСН

Если компания на УСН была реорганизована в форме преобразования, то на ее налогах это никак не отражается.

Юрлицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и обязанностей, не передавая их полностью или частично другому юрлицу.

Налоговым периодом по УСН по-прежнему будет год, отчетными периодами – 1-ый квартал, полугодие и 9 месяцев.

Преобразование одного юрлица в другое налогозначимых для УСН экономических последствий не влечет, вследствие чего не может влиять на установленный способ исчисления доходов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-07-11/126901.

Таким образом, даже если было преобразование в течение 2024 года для НДС-лимита на УСН считают доходы с 01.01.2024.

Если они больше 60 млн рублей, компания будет платить НДС при УСН в 2025 году.

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