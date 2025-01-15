Каждый третий россиянин хочет сменить место работы в 2025 году

Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и узнала о карьерных и профессиональных планах россиян на 2025 год. Результаты есть у «Клерка».
Почему хотят уволиться
Среди тех, кто задумывается о смене работы, наиболее частыми причинами стали:
низкая зарплата — 47%;
отсутствие возможностей для профессионального роста — 45%;
отсутствие карьерных перспектив — 39%;
недовольство руководством — 24%;
недовольство коллективом — 8%.
Кто хочет сменить профессию
Менять профессию в 2025 году планируют 16% участников опроса. Основные причины такого решения:
желание зарабатывать больше — 73%;
отсутствие перспектив в текущей сфере — 46%;
неприязнь к текущей работе — 14%.
Результаты исследования показывают, что большинство россиян довольны своим местом работы или не видят необходимости в переменах. Однако значительная часть тех, кто все же планирует сменить работу или профессию, указывает на недостаток возможностей для роста и финансовую неудовлетворенность.
«Сотрудники все чаще обращают внимание не только на уровень зарплаты, но и на возможности профессионального и карьерного роста. Это важный сигнал для работодателей: чтобы удерживать таланты, необходимо создавать условия для развития сотрудников, поддерживать их стремление к обучению и позволять реализовывать свой потенциал. Баланс между финансовой и нематериальной мотивацией позволит создать максимально комфортные условия для персонала и снизить риски дефицита кадров», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.
В исследовании приняли участие 1 237 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса.
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