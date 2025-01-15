Каждый третий россиянин хочет сменить место работы в 2025 году

Опрос показал, что 28% респондентов собираются сменить место работы, и у них есть на это веские причины.

Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и узнала о карьерных и профессиональных планах россиян на 2025 год. Результаты есть у «Клерка».

Почему хотят уволиться

Среди тех, кто задумывается о смене работы, наиболее частыми причинами стали:

низкая зарплата — 47%;

отсутствие возможностей для профессионального роста — 45%;

отсутствие карьерных перспектив — 39%;

недовольство руководством — 24%;

недовольство коллективом — 8%.

Кто хочет сменить профессию

Менять профессию в 2025 году планируют 16% участников опроса. Основные причины такого решения:

желание зарабатывать больше — 73%;

отсутствие перспектив в текущей сфере — 46%;

неприязнь к текущей работе — 14%.

Результаты исследования показывают, что большинство россиян довольны своим местом работы или не видят необходимости в переменах. Однако значительная часть тех, кто все же планирует сменить работу или профессию, указывает на недостаток возможностей для роста и финансовую неудовлетворенность.

«Сотрудники все чаще обращают внимание не только на уровень зарплаты, но и на возможности профессионального и карьерного роста. Это важный сигнал для работодателей: чтобы удерживать таланты, необходимо создавать условия для развития сотрудников, поддерживать их стремление к обучению и позволять реализовывать свой потенциал. Баланс между финансовой и нематериальной мотивацией позволит создать максимально комфортные условия для персонала и снизить риски дефицита кадров», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 237 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса.