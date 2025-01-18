Мосбиржа начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров

Московская биржа начала расчет показателя торговой активности инсайдеров – то есть сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной и чувствительной корпоративной информации.

Показатель торговой активности инсайдеров – важный инструмент анализа компании, отражающий в том числе инвестиционное настроение работников эмитента. Для инвесторов показатель станет:

дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже акций;

сигналом, чтобы обратить внимание на эмитента и провести его исследование.

На данный момент показатель рассчитывается на основе сделок инсайдеров, совершенных с акциями Мосбиржи (MOEX). В начале 2025 года планируется добавить данные других эмитентов из Индекса МосБиржи.

Показатель торговой активности инсайдеров – это обезличенные сведения о количестве инсайдеров эмитента, совершивших сделки покупки или продажи его акций, а также информация об объемах таких сделок. Сведения отображаются за последние 1, 3 и 6 месяцев и обновляются каждые две недели.

Показатель публикуется на сайте Московской биржи и будет рассчитываться отдельно по каждому эмитенту акций из базы расчета Индекса Мосбиржи.

В число инсайдеров входят члены совета директоров, правления, директора департаментов, а также рядовые сотрудники, которые в силу заключенных договоров и трудовых обязанностей работают с инсайдерской информацией.

Также суть в том, что информация о торговой активности инсайдеров помогает поддерживать высокий уровень стандартов корпоративного управления и этики: компании могут учиться на примерах других эмитентов и создавать тем самым более прозрачную и предсказуемую рыночную среду.

«Отслеживание покупательской активности инсайдеров – неотъемлемая часть комплексной проверки, которую важно проводить при инвестировании в компанию. Котировки ценных бумаг могут значительно меняться, даже если по эмитенту нет корпоративных новостей, – движения цен нередко вызваны именно сделками, которые совершают инсайдеры. При этом следует различать торговлю на основе инсайда – она противоречит законодательству – и сделки, совершенные инсайдерами. Если такие сделки совершаются в рамках специальных корпоративных условий, например по согласованию с комплаенс-офицерами, то они полностью легальны. Мы начали публиковать показатель торговой активности инсайдеров по акциям MOEX и ожидаем, что другие эмитенты присоединятся к нашей инициативе», — отметила Ирина Грекова, управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи.

Сведения о сделках инсайдеров должны стать для инвесторов «источником ценной информации для более взвешенного принятия инвестиционных решений, а также повысят общий уровень транспарентности эмитентов, представленных на российском рынке акций».