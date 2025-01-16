Заполняйте декларацию по НДС без ошибок вместе с экспертом!

НДС является одним из сложных и контролируемых налогов. Многие ошибаются в счет-фактурах, неправильно формируют налоговую базу или пытаются «оптимизировать» НДС, и получают огромные штрафы от налоговиков. На бесплатном вебинаре «НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН» разберемся в последних изменениях в НДС, в заполнении декларации, а также еще раз осветим как работать с НДС плательщикам УСН. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Изменения в НДС-документах.
2. Что важно учесть в декларации по НДС за 4 квартал:
определение места реализации для целей НДС: общие правила, особенности в рамках ЕАЭС, изменения 2024-2025 гг.
НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС;
изменения в ставках НДС, условиях их применения и подтверждения;
восстановление НДС: общие правила и особенности по итогам 4 квартала.
3. Как работать с НДС на УСН:
что нужно учесть при выборе ставки НДС. Особенности применения специальных ставок НДС (20%, 10%, 0%);
НДС по переходящим договорам;
в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ждем вас на вебинаре уже сегодня в 15:00 мск!
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