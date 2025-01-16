Абоненты смогут запретить покупать SIM-карты без личного визита в офис оператора

В МФЦ и на Госуслугах будет можно установить самозапрет на оформление телефонных номеров без личного присутствия.

В Минцифры подготовили поправки в закон «О связи», по которым абоненты смогут запретить покупку SIM-карты от их имени, но без личного присутствия. Это нужно, чтобы мошенники не могли по поддельной доверенности и скомпрометированным паспортным данным оформить номер телефона.

Подобный запрет могут установить на портале Госуслуги или в МФЦ не только жители РФ, но и иностранцы. Снять его можно только при личном посещении учреждения. Об этом пишут «Известия».

По данным МВД, за первые семь месяцев 2024 года число преступлений с использованием средств связи выросло на 21% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Всего злоумышленники совершили 202 тыс. противоправных действий. Кроме того, уголовные дела, связанные с компьютерной информацией, расследовать тяжело из-за невозможности установить обвиняемого.

Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 303-ФЗ, иностранцы в России смогут оформить не больше 10 SIM-карт, а россияне — 20.