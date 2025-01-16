С 2025 года по-новому надо считать НДФЛ-лимит для выходных пособий

Рассчитанное выходное пособие (по сокращению, увольнению по соглашению сторон) с этого года надо еще раз рассчитать по другим правилам, чтобы определить, облагается ли оно НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-04-05/126512.

Не облагается НДФЛ тройной средний заработок, рассчитанный по правилам для расчета пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком.

Эта норма заработала с 1 января 2025 года.

То есть порядок расчета среднего заработка для декрета применяется теперь еще и для целей НДФЛ.

Напомним, при расчете декретных заработок за 2 года (даже если он был у разных работодателей) надо делить на 730. При этом есть норма о замене лет, об исключении некоторых периодов из 730 дней.

Но нюансы расчета для целей НДФЛ Минфин комментировать не стал, потому что это не относится к его компетенции.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 22.11.2024 № 03-04-06/117554.

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