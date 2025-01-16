Гостиница на УСН в 2025 году может совмещать НДС 20% и 0%, а 5% и 0% не может

Если у отеля на УСН доходы за 2024 год превысили 60 млн рублей, он в 2025 году становится плательщиком НДС и может выбрать ставку НДС 20% с вычетом или 5% без вычетов.

При этом услуги гостиниц облагаются по ставке НДС 0% (с правом на вычеты).

Но надо иметь в виду, что совмещать ставки НДС 0% для гостиниц и 5% нельзя. Об этом предупреждает Минфин в письме от 14.11.2024 № 03-07-11/112772.

Поэтому если отель хочет применять нулевую ставку по своим профильным услугам, он должен выбрать ставку НДС 20% по прочим услугам.

Условия применения НДС 0% для гостиниц мы ранее разбирали тут.

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