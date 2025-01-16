ФНС начала декларационную кампанию по налогу на имущество организаций

До 25 февраля 2025 года компаниям нужно подать декларацию на налогу на имущество за 2024 год.

Они должны не позднее 25 февраля 2025 года включительно сдать декларацию по налогу на имущество организаций по итогам 2024 года.

Документ нужно представлять по форме, которую утвердили приказом ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@.

«В связи с изменением срока представления декларации в отношении объектов недвижимости, сведения о которых отражаются в ней, дополнительно представлять уведомление об исчисленной сумме налога за 2024 год не требуется», — сказано на сайте ФНС.

Если компании состоят на учете в нескольких налоговых, то они могут представить одну декларацию в любую из инспекций по месту нахождения объектов недвижимости. Для этого нужно каждый год до 1 февраля подавать уведомление в выбранную УФНС. Его рассмотрят в течение 10 дней с момента получения, но срок также могут продлить еще не более чем на 10 дней.