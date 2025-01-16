Принят законопроект, ускоряющий социальную газификацию

14 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, решающий проблемы в сфере газораспределения в интересах ускорения программ социальной газификации.

Первый зампредседателя комитета ГД по энергетике Дмитрий Исламов, выступая от авторов документа, отметил: запущенная в 2021 году масштабная программа социальной газификации предполагает интенсивное развитие системы газораспределения. А сегодня оно осложнено из-за:

неурегулированных вопросов строительства, в том числе силами частных инвесторов;

оформления прав собственности и эксплуатации газопроводов с 1990-го по 2014 годы;

прошедшей в 90х годах приватизацией газораспределительных сетей.

«Законопроект предусматривает комплекс мер, направленных на консолидацию управления такими сетями на базе имущественного комплекса газораспределительных организаций – ГРО, побуждает правообладателей объектов газоснабжения к их использованию по назначению, с получением статуса ГРО или исключению их из числа своих активов», — пояснил Исламов.

Документ уточнит понятие «газораспределительная организация». Также он упорядочивает отношения, связанные с доступом к местным газораспределительным сетям, которые принадлежат лицам, не оказывающим услуги по транспортировке газа по ним («основной абонент»).

Они должны будут получить статус ГРО, и, соответственно, тариф на прокачку газа, который компенсировал бы их затраты, включая инвестиционные. Альтернативой будет возможность для «основных абонентов» по своему выбору — отказаться от права собственности на газораспределительные сети и их объекты либо передать их в безвозмездное владение и использование или в публичный сервитут ГРО, с сетями которой они непосредственно связаны технологически.

Во всех случаях регулирующие органы должны будут учесть соответствующие затраты в тарифе ГРО.

Предусмотрены переходные положения для юридических и физлиц, которые не оказывают услуги по транспортировке газа, но собственники газораспределительных сетей.

Также законопроект вводит регулирование порядка действий органов местного самоуправления в случае выявления бесхозяйных газораспределительных сетей и их объектов, определяет их обязанности по содержанию и обслуживанию такой сети и ее объектов до принятия ее в муниципальную собственность, обеспечению ее соответствия требованиям безопасности.

Первый зампредседателя комитета ГД по энергетике Павел Завальный: сегодня более 200 тыс. км из 1097 тыс. км распределительных газопроводов в стране находятся в собственности физических и юрлиц, не оказывающих услуги по транспортировке газа по ним и не являющихся публичными образованиями.

Права на многие созданные с привлечением частных инвестиций газопроводы вообще не оформлялись, по существу они находятся сегодня вне правового поля, не являются объектами налогообложения, имеют все признаки бесхозяйных объектов, должным образом не содержатся. Еще порядка 22 тысяч км – это уже официально признанные бесхозяйные сети.

«Это создает риски для обеспечения надежного и безопасного газоснабжения подключенных к ним потребителей, затрудняет подключение к сетям объектов капитального строительства новых потребителей. Кроме того, важно учитывать тот факт, что газораспределение фактически является естественно-монопольным и, соответственно, регулируемым, видом деятельности и касается объектов повышенной опасности либо опасных производственных объектов. Принятие законопроекта позволит навести в этой сфере должный порядок наиболее рациональным путем», — подчеркнул Завальный.

Закон в целом вступит в силу с 1 марта 2025 года.