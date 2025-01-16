Внутренние стандарты производства продукции (СТО и ТУ) приблизят к ГОСТам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту прав потребителей и повышение качества продукции.

Согласно инициативе депутатов, повысят требования к стандартам организаций и техническим условиям (СТО/ТУ), по которым сейчас производят продукты и товары потребления.

«Они станут такими же проверенными, как и ГОСТы, прозрачными и понятными», — утверждает телеграм-канал Госдумы.

Если производитель заявляет, что его продукция соответствует тому или иному стандарту, он должен быть официально зарегистрирован. Регистрация будет добровольной, но ее проведут после экспертизы, подтверждающей соответствие такого стандарта требованиям техрегламента и т. д.

Кроме того, создадут единый государственный фонд стандартов, который не позволит попасть фальсифицированной и некачественной продукции на прилавки магазинов.

При публичном заявлении о соответствии продукции стандарту организации (СТО), техническим условиям (ТУ), эти регламенты должны быть зарегистрированы в федеральном фонде стандартов.

В случае подписания Президентом закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.