Налоговики начислили фермеру двойные фиксированные взносы

На такое двойное начисление пожаловался наш подписчик в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Фиксированные взносы за членов КФХ и главу КФХ отражают в разделе 2 РСВ. Подраздел 1 раздела 2 заполняют на каждого человека, в том числе самого главу.
Но после сдачи РСВ у главы КФХ задвоились начисления на ЕНС и образовался долг.
Участники обсуждения советуют такой вариант решения проблемы: при формировании раздела 2 в сведениях о главе КФХ указывать только текстовую часть (ФИО, ИНН, СНИЛ, данные паспорт), а поля с суммами оставить пустыми.
Между тем, такой совет не соответствует порядку заполнения РСВ. По строке 080 отражается сумма взносов, подлежащая уплате в бюджет за каждого члена КФХ, в том числе за главу КФХ.
Таким образом, взносы главы КФХ должны быть в РСВ. Но двойных начислений по ним на ЕНС быть не должно.
Кстати, с 2025 года поменяется форма РСВ и в подразделе 1 раздела 2 надо будет помечать, за кого начисляются взносы – за главу или члена КФХ.
Для этого предусмотрено поле 001.
Начать дискуссию