Налоговики начислили фермеру двойные фиксированные взносы

Главы КФХ платят фиксированные взносы. Но если ИП за эти взносы никак не отчитываются, то главы КФХ сдают РСВ. Налоговики начислили на ЕНС взносы фермеру сами, как они это делают по ИП, и еще раз – по РСВ.

На такое двойное начисление пожаловался наш подписчик в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Фиксированные взносы за членов КФХ и главу КФХ отражают в разделе 2 РСВ. Подраздел 1 раздела 2 заполняют на каждого человека, в том числе самого главу.

Но после сдачи РСВ у главы КФХ задвоились начисления на ЕНС и образовался долг.

Участники обсуждения советуют такой вариант решения проблемы: при формировании раздела 2 в сведениях о главе КФХ указывать только текстовую часть (ФИО, ИНН, СНИЛ, данные паспорт), а поля с суммами оставить пустыми.

Между тем, такой совет не соответствует порядку заполнения РСВ. По строке 080 отражается сумма взносов, подлежащая уплате в бюджет за каждого члена КФХ, в том числе за главу КФХ.

Таким образом, взносы главы КФХ должны быть в РСВ. Но двойных начислений по ним на ЕНС быть не должно.

Кстати, с 2025 года поменяется форма РСВ и в подразделе 1 раздела 2 надо будет помечать, за кого начисляются взносы – за главу или члена КФХ.

Для этого предусмотрено поле 001.