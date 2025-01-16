С остатков маткапитала разрешат снять до 20 тысяч рублей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому семьи с детьми смогут снять остатки средств материнского капитала в размере до 20 тыс. рублей. Сейчас это можно сделать в пределах 10 тыс.
Сумму предложили увеличить из-за роста цен на отдых, на школьную форму и канцелярию. Сейчас расходы на подготовку одного ребенка к школе составляет в среднем 15 тыс. рублей.
«Принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми», — сказано в пояснительной записке.
Семьи смогут потратить полученные деньги во время отпуска или при подготовке детей в школу.
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