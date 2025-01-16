С остатков маткапитала разрешат снять до 20 тысяч рублей

Семьи с детьми смогут вывести больше денег со счета материнского капитала. Средства можно направить на отдых и подготовку ребенка к школе.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому семьи с детьми смогут снять остатки средств материнского капитала в размере до 20 тыс. рублей. Сейчас это можно сделать в пределах 10 тыс.

Сумму предложили увеличить из-за роста цен на отдых, на школьную форму и канцелярию. Сейчас расходы на подготовку одного ребенка к школе составляет в среднем 15 тыс. рублей.

«Принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми», — сказано в пояснительной записке.

Семьи смогут потратить полученные деньги во время отпуска или при подготовке детей в школу.