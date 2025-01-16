На госплатформах найдено 280 уязвимостей

Более 18 тысяч человек приняли участие в тестировании, которое проходило в течение года на платформах BI.ZONE Bug Bounty и Standoff 365.
Итоги второго этапа:
За год багхантеры обнаружили около 280 уязвимостей со средней и низкой степенью критичности в 10 системах.
За найденные уязвимости специалисты получили выплаты на общую сумму почти 12,7 млн рублей.
Возраст самого младшего участника — 18 лет, самого старшего — 56 лет.
Отмечено, что у специалистов не было доступа к внутренним данным систем, они проверяли только внешний периметр. При этом их работа контролировалась системами мониторинга, поэтому найденные уязвимости невозможно использовать для взлома.
Первый этап программы проходил с февраля по май 2023 года. В нем приняли участие более 8 тыс. человек.
Работа специалистов помогла усилить безопасность государственных платформ, а также позволила определить логику потенциальных хакеров. Эти данные будут использованы для дополнительной защиты информационных систем.
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