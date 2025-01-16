Бизнес с пониженными ставками НДС может не вести книгу покупок

Книга покупок нужна для получения налоговых вычетов. Если упрощенец выбрал льготную ставку НДС 5% или 7%, то у него автоматически теряется право на вычет.

С 1 января 2025 года предприниматели на УСН с годовым доходом больше 60 млн рублей должны платить НДС, заполнять счета-фактуры, вести книгу покупок и продаж, а также сдавать декларацию по НДС.

Книгу покупок нужно заполнять, чтобы получить налоговые вычеты по НДС, поэтому если бизнес выбрал пониженные ставки НДС (5% или 7%), то этот документ можно не вести. Он актуален при ставках НДС 10% или 20%, при которых можно рассчитывать на вычет.

Сдавать декларацию по НДС бизнес на УСН должен, если компания или ИП не попадает под освобождение от уплаты этого налога. А также если предприниматель освобожден, но является налоговым агентом по НДС. Или же у него есть операции из ст. 149 НК.

У бухгалтеров, которые работают с УСН, в 2025 году стало в разы больше задач. В документах увеличивается количество сведений, по которым нужно отчитываться. Чтобы все успеть и не потеряться в поправках, приходите на бесплатный вебинар «Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты». Он состоится 23 января в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Введение прогрессивной шкалы по НДФЛ и увеличение объема работы по участку зарплаты.

Новые обязанности плательщиков УСН по НДС: выставление счетов-фактур, ведение книги продаж и сдача электронной декларации по НДС.

Как бухгалтеру в новых реалиях выстроить взаимодействие с клиентами.

Как составить договор на оказание бухгалтерских услуг.

Какие программные продукты использовать.

Ценообразование. Тарифы.

Как повысить стоимость бухгалтерских услуг.

Партнерские программы.

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре 23 января в 11:00 мск!